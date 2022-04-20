Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasına 3 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasına 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasına 3 gözaltı

Malatya'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucu sosyal medya üzerinden 3 şahsın PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edildi. Jandarma tarafından 3 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 adet örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi.

Şahısların jandarma tarafından gözaltına alındıkları belirtilirken, adli işlemlerine devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Malatya, Terör, Medya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title