Sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılan avukat serbest bırakıldı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Feyza Altun dün gözaltına alındı. Altun, emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık Altun'u "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, Altun'un yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şekildeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Savcılıktan itiraz

Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği itiraz kararını değerlendirecek. - İSTANBUL