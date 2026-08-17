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Emekli Amiral Türker Ertürk Gözaltına Alındı

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Sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde sarfettiği sözleri ve ifadeleri nedeniyle hakkında savcılıkça soruşturma başlatılan Emekli Amiral Türker Ertürk, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde sarfettiği sözleri ve ifadeleri nedeniyle hakkında savcılıkça soruşturma başlatılan Emekli Amiral Türker Ertürk, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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