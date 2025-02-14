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Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın Gözaltında

Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın Gözaltında
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14 Şubat paylaşımı nedeniyle 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, tepkilerin ardından Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat paylaşımı nedeniyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat'ı yalnız geçirecek olanlara 'akşam yemeği' ilanı adı altında mesaj yayınlamıştı. Paylaşım sonrası fenomene sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken, Taşkın'ın bu paylaşımına CİMER'e şikayet yağdı.

Merve Taşkın, paylaşım sonrası 'müstehcenlik' suçu nedeniyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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