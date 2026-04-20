Sosyal medya fenomeni kadını bıçaklayıp canlı yayında paylaştı

Sosyal medya fenomeni kadını bıçaklayıp canlı yayında paylaştı
Bursa'da, 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni M.C., sokakta tartıştığı kadını bıçaklayarak yaraladı. Olayın anlarını canlı yayında paylaşan M.C., olay sonrası gözaltına alındı.

BURSA'da, 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni M.C., sokakta karşılaşıp, tartıştığı kadını bıçakla kulağından yaraladı. M.C., o anları da açtığı canlı yayında yayınladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sanal medya uygulamasında 'Karagül' adıyla bilinen M.C., sokakta yürürken hesabından canlı yayın açtı. M.C., bu sırada yanına gelen bir kadınla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, M.C. cebinden çıkardığı bıçakla kadını kulağından yaraladı, o anları da sanal medya hesabından yayınladı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde gözaltına alınan, polis aracında da canlı yayın açan M.C.'nin elindeki kan dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Sirkte dehşet anları: Kafesinden kaçan kaplan seyircilerin arasına daldı
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine...
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Sirkte dehşet anları: Kafesinden kaçan kaplan seyircilerin arasına daldı
Komando Komutanlığında acı olay! Kursiyer hayatını kaybetti
Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi