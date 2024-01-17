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Sosyal deney için etek altı fotoğrafı çeken genç, yumruğu yedi

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Rusya'da yapılan bir sosyal deney sırasında etek altı fotoğrafı çekip çevredekilerin tepkilerini ölçmeye çalışan genç, o sırada bölgede bulunan bir vatandaşın saldırısına uğradı.

Giydiği mini etekle kalabalığın olduğu meydanda bekleyen genç kadının yanına yaklaşan adam, etek altından fotoğrafını çekti. Bu esnada oradan geçen bir vatandaşın durumu fark ederek müdahale etti.

BURNUNA YUMRUĞU İNDİRDİ

Tekme atarak önce adamın elindeki telefonu düşüren duyarlı vatandaş, ardından sözde ete altı fotoğrafı çeken kişinin burnuna yumruğu indirdi. O esnada arkadaşının dayak yediğini gören genç kız olaya hemen müdahale edip kameraları göstererek sosyal deney yaptıklarını söylese de iş işten geçmişti.

Sosyal deney için etek altı fotoğrafı çeken genç, yumruğu yedi

VİDEO VİRAL OLDU

O ana ilişkin görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Kaynak: Haberler.com / Aslan Aslan - 3.Sayfa

Rusya Hukuk 3.Sayfa Toplum Dünya Haberler

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