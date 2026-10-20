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Sorgun'da iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi cezaevine gönderildi

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Sorgun'da iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi cezaevine gönderildi
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş yerinde 13,43 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden olduğu değerlendirilen 4 bin lira nakit ele geçirildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sorgun ilçesindeki bir iş yerinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüpheli Y.İ.'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramalarda 13,43 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden olduğu değerlendirilen kutu içerisine gizlenmiş 4 bin lira nakit ele geçirildi.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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