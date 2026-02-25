Haberler

Son videosunu yayınlayıp intihar etti

Son videosunu yayınlayıp intihar etti Haber Videosunu İzle
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da Mehmet Olgun isimli vatandaş, ekonomik sorunları olduğunu söyleyip sosyal medyada video yayınladıktan sonra canına kıydı. Videoda gözyaşlarını tutamayan Olgun, "Kimse benim ölümümden sorumlu değil. Ben kendi hayatıma son veriyorum. Eşim, çocuklarım sizi çok seviyorum." dedi.

Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Olgun, sosyal medya hesabından paylaştığı veda videosunun ardından yaşamına son verdi. Yayınladığı videoda gözyaşları içinde ekonomik sıkıntılar yaşadığını dile getiren Olgun, ailesine olan sevgisini vurgulayarak helallik istedi.

"KİMSE BENİM ÖLÜMÜMDEN SORUMLU DEĞİL"

Olgun, videoda şu ifadeleri kullandı: "Ben Mehmet Olgun. Kimse benim ölümümden sorunlu değil. Ben kendi hayatıma son veriyorum. Eşim, çocuklarım sizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin. Kendi isteğimle hayatıma son veriyorum.

"ÇIKIŞ YOLUM YOK"

Ekonomik sorunlarımdan dolayı. Kredi kartı borçlarım yüzünden bir işe de giremiyorum. Çıkış yolum yok."

Kaynak: Haberler.com
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıgyzjpn4hwb:

Vebali ülkeyi bu duruma getirip yüzüklerin efendisi olanların üzerine.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Kisa:

Ulkede insanlar mutsuz ve umutsuz ekonomik nedenlerden dolayi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

böyle gitmekle kalmak arasında sıkışmış kalmış sınırda yaşayan çok insan var, memleketi bu hale getirenler , betona insandan daha fazla değer verenler utansın,gerçekten çok yazık!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin.isler:

böyle çok zor olan durumda çaresiz insanların kendilerini iflas gösterip,devletten yardım alması gerekiyor….Avrupa da böyle kurallar var..devlet yetkilileri lütfen böyle insanlara yardım edin..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla geçmiş paylaşımları yeniden gündem oldu

Anne-oğulun geçmiş dönem paylaşımları yine gündemde
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'nun büyük değişimi, burun estetiği bambaşka birine çevirdi

Burun estetiği bambaşka birine çevirdi
Bu yılda da tekrarlandı! Ezan sesi Old Trafford'da yükseldi

Ezan sesi bu yılda da İngiliz devinin stadında yükseldi
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla geçmiş paylaşımları yeniden gündem oldu

Anne-oğulun geçmiş dönem paylaşımları yine gündemde
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi

Yüzükler takılalı bir ay olmadı! Ünlü şarkıcıdan beklenmedik hamle