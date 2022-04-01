Son dakika! Yangında yaralanan 6 aylık bebek hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi - Haberler

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Son dakika! Yangında yaralanan 6 aylık bebek hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Yangında yaralanan 6 aylık bebek hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

Son dakika haberi... Karaman'da 3 katlı bir evin zemin katında çıkan yangında ağır yaralanan 6 aylık bebek, hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da 3 katlı bir evin zemin katında çıkan yangında ağır yaralanan 6 aylık bebek, hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yangın, öğle saatlerinde Sakabaşı Mahallesi 881. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın zeminde katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Feride Ü. 2 çocuğuyla birlikte evde bulunduğu sırada oturma odasında yangın çıktı. Evde mahsur kalan anne ve 2 çocuğu komşuları ve vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı. Yangında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kardeş özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 6 yaşındaki bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun büyük bölümünde 3'ncü derecede yanıklar oluşan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - KARAMAN

Son dakika! Yangında yaralanan 6 aylık bebek hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

Son dakika! Yangında yaralanan 6 aylık bebek hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

Son dakika! Yangında yaralanan 6 aylık bebek hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Şehir Hastanesi, Karaman, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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