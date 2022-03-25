Tartıştığı babasını gözünü kırpmadan tüfekle öldürdü

Gölbaşı ilçesine bağlı Çataltepe Köyünde meydana gelen olayda, Yusuf Çetindağ ile babası Gazi Çetindağ arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Çetindağ, yanındaki tüfekle babası Gazi Çetindağ'a ateş açarak kaçtı.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Sesi duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Gazi Çetindağ'ı ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Gazi Çetindağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gazi Çetindağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Yusuf Çetindağ, olay yeri yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Yusuf Çetindağ, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.