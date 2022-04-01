Son dakika: Tarlada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü - Haberler

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Son dakika: Tarlada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Tarlada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

Son dakika haberine göre Burdur'da tarlada alev alan saman balyaları itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

BURDUR MERKEZ, BURDUR (İHA) - Burdur'da tarlada alev alan saman balyaları itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur Merkez'de Hızır İlyas Mahallesi sınırları içerisinde yangın meydana geldi. Arazideki saman balyaları tutuşunca çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Son dakika: Tarlada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

Son dakika: Tarlada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

Son dakika: Tarlada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Burdur Merkez, Burdur, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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