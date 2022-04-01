Son dakika: Tarlada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

BURDUR MERKEZ, BURDUR (İHA) - Burdur'da tarlada alev alan saman balyaları itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur Merkez'de Hızır İlyas Mahallesi sınırları içerisinde yangın meydana geldi. Arazideki saman balyaları tutuşunca çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR