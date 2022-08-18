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Son Dakika | Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü

Son Dakika | Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika haber... Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybettiEdinilen bilgilere göre, Belkent Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Cengiz Sarı, henüz bilinmeyen bir nedenle H.D. ve M.D. isimli şahıslarla tartıştı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Belkent Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Cengiz Sarı, henüz bilinmeyen bir nedenle H.D. ve M.D. isimli şahıslarla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce kurşunların hedefi olan Cengiz Sarı ağır yaralandı. Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan H.D. ve M.D. isimli şahıslar Kayseri ili girişinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cengiz Sarı Şarkışla Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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