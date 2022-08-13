Son Dakika | Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra dualarla köyünde defnedildi Gelen son dakika haberlerine göre Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra dualarla köyünde defnedildi Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın cenazesi, baba ocağı Siirt'in Şirvan ilçesi Nallıkaya köyünde defnedildi. Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra dualarla köyünde defnedildi SİİRT - Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın cenazesi, baba ocağı Siirt'in Şirvan ilçesi Nallıkaya köyünde defnedildi. Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından karayoluyla Nallıkaya köyüne getirilen şehit Bağra'nın cenazesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından helallik için baba evine götürüldü. Kürtçe ağıt yakıldı Şehidin ailesi, ay yıldıza sarılı şehidin naaşına sarılarak Kürtçe ağıt yaktı. Vatandaşların omuzlarından evden çıkarılan cenaze daha sonra defnedilmek üzere köy mezarlığında götürüldü. Okunan duanın ardından cenaze toprağa verildi. Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Şirvan ilçesinin çevre köylerinden çok sayıda vatandaş katıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz Piyade Şirvan Siirt 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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