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Son dakika haberi! Rize'de kedi kurtarma operasyonu: Sahibi gözyaşlarını tutamadı

Son dakika habere göre Rize'de kedi kurtarma operasyonu: Sahibi gözyaşlarını tutamadı Rize'de dikenli otların arasına düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Rize'de kedi kurtarma operasyonu: Sahibi gözyaşlarını tutamadı

RİZE - Rize'de dikenli otların arasına düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Küçükcaferpaşa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan araçların geçtiği sırada korkan kedi, dikenli otların arasına düştü. Kedisinin dikenli otların arasına düştüğünü gören sahibi olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat ve merdiven yardımı ile dikenli otların arasına inerek kediyi bulunduğu yerden çıkartarak sahibine teslim etti.

İhlas Haber Ajansı / Cihat Çelik - 3. Sayfa

İtfaiye Rize kedi 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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