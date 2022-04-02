Susurluk'ta dehşete düşüren olay, anne ile oğlu ölü bulundu, baba ile kızı yaralı - Haberler

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Susurluk'ta dehşete düşüren olay, anne ile oğlu ölü bulundu, baba ile kızı yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4 kişilik aile evde tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4 kişilik aile evde tüfekle vurulmuş halde bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrolde anne ile oğlan çocuğu ölü bulunurken baba ile kız çocuğu ise yaralı halde bulundu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Söve Mahallesi'nde ikamet eden aileden bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen jandarma ekipleri anne ve oğlunu yerde hareketsiz halde bulurken, baba Fatih A. ve kızları Elçin A.'yı (10) ise yaralı halde buldu. Yapılan incelemelerde, Bilge A. ve oğlu Muhammet A.'nın tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Anne ve oğlunun cesedi Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, baba ile kızı da hastaneye kaldırıldı. Baba Fatih A. ve kızı Elçin A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Susurluk'ta dehşete düşüren olay, anne ile oğlu ölü bulundu, baba ile kızı yaralı

Susurluk'ta dehşete düşüren olay, anne ile oğlu ölü bulundu, baba ile kızı yaralı

Susurluk'ta dehşete düşüren olay, anne ile oğlu ölü bulundu, baba ile kızı yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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