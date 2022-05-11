1 polisin şehit olduğu olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultanbeyli'de şüpheli otomobili takip ederken geçirdiği kaza sonucu şehit olan polis memurunun peşinde olduğu araçla ilgili detaylar ortaya çıktı. Şüpheli otomobilin sürücüsün yaşının 18'den küçük ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Polislerden kaçan şüphelinin arabayı babasından izinsiz olarak aldığı öğrenildi.
Sultanbeyli'de dur ihtarına uymayan otomobili takip ederken yunus polislerinin kullandığı motosiklete yola çıkan hafriyat kamyonunun çarpmasının sonucu polis memuru Hüseyin Duman şehit olurken, diğer polis memuru Gökmen B. ise yaralanmıştı.
EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan olayda polislerden kaçan yaşı küçük otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ve otomobili babasından izinsiz kaçırdığı ortaya çıktı.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polislerden kaçan ve aynı araçta bulunan 5 şüpheliden birisi olan otomobil sürücüsünün, kullandığı otomobili babasından gizlice alarak kaçtığı anlaşılırken otomobil içerisinde bulunan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa