Son dakika 3. sayfa: Otomobilden gölet kenarındaki gençlere ateş açıldı: 1 ölü Gelen son dakika haberlerine göre Otomobilden gölet kenarındaki gençlere ateş açıldı: 1 ölü Malatya'da gölet kenarında eğlenen 4 şahsın üzerine silahla ateş açıldı. Otomobilden gölet kenarındaki gençlere ateş açıldı: 1 ölü MALATYA - Malatya'da gölet kenarında eğlenen 4 şahsın üzerine silahla ateş açıldı. Olayda baş kısmına isabet alan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay, 02.00 sularında Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı Göleti mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, gölet kenarında sohbet eden 4 şahsın üzerine bölgeye otomobille gelen kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu baş kısmında isabet alan Onur K. yaralandı. Zanlıların bölgeden kaçarak uzaklaştığı olayda yaralı şahsı arkadaşları araçlarına alarak hastaneye götürmeye çalışırken, yolda ambulansa alınan Onur K. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin bölgede inceleme yaptığı olayda yaralı gencin beraberindeki 3 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, hastanede tedavi altına alınan Onur K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa Malatya Orduzu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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