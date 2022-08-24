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Sakarya'da gece saatlerinde yürekleri ağza getiren kaza: 25 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'da gece saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Arifiye ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kaza sonucu 25 kişi yaralandı.

Arifiye ilçesi D-650 Karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen kazada Tokat'tan İstanbul'a giden H.Y. yönetimindeki 34 FA 4591 plakalı yolcu otobüsü, Y.M. idaresindeki 34 GDA 08 plakalı TIR'a arkadan çaptı.

Sakarya'da gece saatlerinde yürekleri ağza getiren kaza: 25 yaralı

YOL, YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞTI

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada otobüste bulunan 25 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi 3. Sayfa Haberler

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