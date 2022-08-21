Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Ordu'da yamaç paraşütü kumsala düştü: 2 yaralı

Son Dakika | Ordu'da yamaç paraşütü kumsala düştü: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberler: Ordu'da, Boztepe'den hareket ederek tandem uçuş yapan yamaç paraşütü kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten kumsala düştü.

Ordu'da, Boztepe'den hareket ederek tandem uçuş yapan yamaç paraşütü kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten kumsala düştü. Kazada pilot ve yolcu yaralandı.

Olay, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi teleferik istasyonu arka kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehrin seyir terası olarak adlandırılan 530 metre yükseklikteki Boztepe'nden tandem uçuşu yapmak için hareket eden pilot Veysel K. idaresindeki yamaç paraşütü, inişe geçtiği esnada kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten kumsal alana düştü. Kazada, pilot ve paraşütte yolcu olarak bulunan Elanur G. yaralandı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altınordu Boztepe Pilot Ordu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title