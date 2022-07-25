Son dakika haberi: Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındıKÜTAHYA Kütahya'nın Emet ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını 15 saat sonra kontrol altına alındı.
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
KÜTAHYA Kütahya'nın Emet ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını 15 saat sonra kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangına 28 helikopter, 5uçak, 58 arazöz, 12 su ikmal aracı, 15 itfaiye ve 6 dozer ile 650 personel müdahale etti.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Akçay - 3. Sayfa