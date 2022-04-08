Son dakika: Kazada aralarında 1 aylık bebeğinde bulunduğu 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Kazada aralarında 1 aylık bebeğinde bulunduğu 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika: Kazada aralarında 1 aylık bebeğinde bulunduğu 4 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen kazada aralarında 1 aylık bebeğinde bulunduğu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen kazada aralarında 1 aylık bebeğinde bulunduğu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu Sivas - Kayseri il sınırında meydana geldi. Kazada Kayseri'den gelip Malatya istikametine gitmekte olan İ.C. (32) yönetimindeki 12 AAD 711 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan sürücü, Y.C. (28), İ.E.C. (3) ve bir aylık M.C. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri, Gürün, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title