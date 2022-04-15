Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallayan pişkin hırsızın sonu hapis oldu

YALOVA (İHA) - Yalova'da Dere Mahallesi Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan ve ramazan ayı nedeniyle kapalı olan kokoreççide meydana gelen olayda hırsızın rahatlığı herkesi şaşırttı.

FİLTREYİ ÇALIP GİDERKEN BİR DE KAMERAYA EL SALLADI

Gündüz saatlerinde iş yerinin önüne el arabasıyla gelen zanlı Y.B., tadilat nedeniyle dükkan önünde duran elektronik hava temizleme filtresini çaldı. Zanlı filtreyi el arabasına yükledikten sonra da güvenlik kamerasına el sallayarak olay yerinden uzaklaştı.

GÖRÜNTÜLERDEN YAKALANIP HAPSİ BOYLADI

Güvenlik kameralarını inceleyen Yalova Emniyeti Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan Y.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa