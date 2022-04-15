Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallayan pişkin hırsızın sonu hapis oldu - Haberler

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Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallayan pişkin hırsızın sonu hapis oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallayan pişkin hırsızın sonu hapis oldu

Yalova'da bir kokoreççi dükkanının hava temizleme filtresini çaldıktan sonra güvenlik kameralarına el sallayıp olay yerinden uzaklaşan pişkin hırsız yakayı ele verdi. Görüntülerin incelenmesi sonucu kimliği tespit edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YALOVA (İHA) - Yalova'da Dere Mahallesi Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan ve ramazan ayı nedeniyle kapalı olan kokoreççide meydana gelen olayda hırsızın rahatlığı herkesi şaşırttı.

Kokoreççi dükkanını soyup bir de güvenlik kameralarına el sallayan hırsızın sonu hapis oldu

FİLTREYİ ÇALIP GİDERKEN BİR DE KAMERAYA EL SALLADI

Gündüz saatlerinde iş yerinin önüne el arabasıyla gelen zanlı Y.B., tadilat nedeniyle dükkan önünde duran elektronik hava temizleme filtresini çaldı. Zanlı filtreyi el arabasına yükledikten sonra da güvenlik kamerasına el sallayarak olay yerinden uzaklaştı.

Kokoreççi dükkanını soyup bir de güvenlik kameralarına el sallayan hırsızın sonu hapis oldu

GÖRÜNTÜLERDEN YAKALANIP HAPSİ BOYLADI

Güvenlik kameralarını inceleyen Yalova Emniyeti Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan Y.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yalova, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

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