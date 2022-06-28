İzmir'de minibüsün çarptığı yaya öldü İzmir'in Gaziemir ilçesinde servis minibüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti. İzmir'in Gaziemir ilçesinde servis minibüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Akçay Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Abdurrahman Aydın'a (58), plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen servis minibüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aydın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan servis minibüsü sürücüsünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. AA / Haydar Toprakçı - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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