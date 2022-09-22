Son dakika haberleri | Üsküdar'da İETT otobüsleri kaza yaptı: Yolcular durakta kaldı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi... Üsküdar'da duraktan yolcu almak isteyen İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsü yandan çarptı. Üsküdar'da duraktan yolcu almak isteyen İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsü yandan çarptı. Kaza sonucu yolcular durakta kaldı. Kaza, saat 15.45 sıralarında Üsküdar'da Altunizade durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu almak için Altunizade durağına yaklaşan İETT otobüsüne, başka bir İETT otobüsü yandan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle otobüs sefer sayısında aksaklık yaşandı. Yolcular durakta alternatif olarak gönderilen İETT otobüsünü uzun bir süre bekledi. Kaza nedeniyle Altunizade durağında yoğunluk oluştu. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Altunizade Üsküdar İETT 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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