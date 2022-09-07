Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Traktörle kepçe arasında sıkışan vatandaş hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Traktörle kepçe arasında sıkışan vatandaş hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Bolu'da, traktörle kepçesi arasında sıkışarak ağır yaralanan Mehmet Ertaş (70) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'da, traktörle kepçesi arasında sıkışarak ağır yaralanan Mehmet Ertaş (70) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan Mehmet Ertaş (70), tarlasında çalışmak için traktörünün önüne kepçe takmaya çalıştığı sırada kepçe ile traktör arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Ertaş'ın yardım çağrısını duyan köylüler olay yerine geldi. Ertaş'ı sıkıştığı yerden kurtaran vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ertaş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Ertaş Bolu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title