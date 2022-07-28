Son dakika haberleri! TEM Otoyolu'nda kamyon hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı - Haberler

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Son dakika haberleri! TEM Otoyolu'nda kamyon hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı

Son dakika haberleri! TEM Otoyolu'nda kamyon hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı

Son dakika haberi... Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, hafriyat kamyonuna çarptı.

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, hafriyat kamyonuna çarptı. Araçta sıkışan kamyon sürücüsünü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Büyükçekmece TEM otoyolu Edirne İstikametinden İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan 34 DER 255 plakalı kamyon sürücüsü İsmail Uysal direksiyon hakimiyetini kaybederek, 34 DER 255 plakalı hafriyat kamyona arkadan çarptı. Çarpma nedeni ile çarpan kamyon sürücüsü Uysal araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kamyondan kurtardı. Ağır yaralı sürücü tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yapılan çalışmalar sonucunda trafik normale döndü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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