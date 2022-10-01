Tekirdağ 3. sayfa: Tekirdağ'da orman yangını 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ haber: Tekirdağ'da orman yangını Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Tekirdağ'da orman yangını TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Malkara ilçesine bağlı Aksakal Mahallesinde henüz çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangını meydana geldi. Anız alanını da saran yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına 1 grayder 4 arazöz 3 itfaiye 2 hizmet aracı 1 helikopter 1 su ikmal tankeri 1 ilk müdahale aracı 30 orman, itfaiye personeli ve çevre köyde bulunan traktörler ile vatandaşlar müdahale etti. Yanan orman alanı şuan için tespit edilemezken, yangın büyük ölçüde kontrol altına alınarak, soğutma işlemi başlatıldı. Yangın sonucu 90 dönüm anız alan, 40 dönüm ise ormanlık alan yandı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Kuru Tekirdağ İtfaiye Malkara 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tekirdağ 3. sayfa: Tekirdağ'da orman yangını - Haberler

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