Son dakika haber | Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürücünün gözlerinin kararması sonucu kaza yapan otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.
Tekirdağ'da kaza: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürücünün gözlerinin kararması sonucu kaza yapan otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.
Kaza, Tekirdağ Malkara karayolu üzeri Malkara ilçesine bir kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 59 LD 011 plakalı otomobil sürücüsü Hayrettin D. seyir halindeyken birden gözlerinin kararması sonucu yolun kenarında bulunan toprak yığınına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Ali D. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ali D. Ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı / Erdi Kuru - 3. Sayfa