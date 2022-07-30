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Son dakika haberleri! Sultangazi'de iş yerinde yangın paniği

Son dakika haberleri! Sultangazi'de iş yerinde yangın paniği

Son dakika haber... Sultangazi'de avize ürünleri olan bir işyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Sultangazi'de avize ürünleri olan bir işyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Sultangazi Esentepe Mahallesi 2 bin 364 sokakta abajur ile avize imalatı yapan 4 katlı binanın 1. katındaki işyerinde yangın çıktı. Yangın tüpleri ile olaya müdahale etmeye çalışan işçiler, daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İşyerinde çalışanlar hızla tahliye edilirken kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Öte yandan, olay anını anlatan işçilerden Ali Taşkaya, "Yukarıda çalışıyorduk ve üst kata dumanlar gelince aşağıya indim. Alevleri görünce itfaiyeyi aradık. İtfaiye müdahale etti, şuan bir sıkıntı yok" dedi.

Osman Yakup Kamer ise "İçeride avize ürünleri olduğu için elektrik kablolarından dolayı yangın çıkmış olabilir. Alevler camlardan yükseliyordu" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultangazi İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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