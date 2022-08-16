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Son dakika haberleri | Şişli'de çıkan silahlı kavgada 1 polis yaralandı

Son dakika haberine göre Şişli'de çıkan silahlı kavgada 1 polis yaralandı Şişli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden 1 polis kolundan vurularak yaralandı.

Şişli'de çıkan silahlı kavgada 1 polis yaralandı

İSTANBUL - Şişli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden 1 polis kolundan vurularak yaralandı. Ailelerden de 3 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Olay, Şişli Kuştepe Köz Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında nişan atma mevzusundan dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden polis memurlarından birinin koluna, kavga eden ailelerin silahından çıkan kurşun isabet etti. Kolundan yaralanan polis memuru, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tarafların gittikçe şiddetlenen kavgası yatışmazken, olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ve Asayiş ekibi sevk edildi. Ailelerden de 3 kişinin yaralandığı kavgada 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu taraflar ayrılırken, sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Kavgaya karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı da öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / İsmet Aktaş - 3. Sayfa

kavga Şişli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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