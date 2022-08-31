Son dakika gündem: Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nin ek hizmet binasında yangın 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Beşiktaş'taki Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nin ek hizmet binasındaki elektrik panosundan yangın çıktı. Beşiktaş'taki Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nin ek hizmet binasındaki elektrik panosundan yangın çıktı. İçerdekiler tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Dikilitaş Ömür Sokak üzerindeki Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nin 6 katlı ek hizmet binasının eksi birinci katındaki elektrik panosunda saat 12.10 sıralarında yangın çıktı. Bina dumanla dolarken, hastane tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanın olmadığı binada hasar meydana geldiği öğrenildi. (Doğan Can Cesur - Onur Dursun - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Devlet Hastanesi Beşiktaş 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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