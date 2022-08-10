Haber : Son dakika haberleri | Paraşüt kazasında ölen öğretmeni öğrencileri gözyaşlarıyla uğurladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Paraşüt kazasında ölen öğretmeni öğrencileri gözyaşlarıyla uğurladı

 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Paraşüt kazasında ölen öğretmeni öğrencileri gözyaşlarıyla uğurladı

Son dakika haberi... Ankara'da yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin (45) için görev yaptığı ilçede cenaze namazı kılındı.

Ankara'da yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin (45) için görev yaptığı ilçede cenaze namazı kılındı. Görme engelli öğrencinin paraşütle uçma hayalini gerçekleştiren okul müdürü Cengiz Gültekin, gözyaşlarıyla uğurlandı.

Ankara'da yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu vefat eden Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin (45) için görev yaptığı ilçede Hıfzıbey Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Ahmetli İlçe Milli Eğitim Müdürü Cendel Akçay, sevenleri ve öğrencileri katıldı. Erkek öğrenciler cenaze namazında saf tutarken kız öğrenciler de tabutun arkasında gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Cengiz Gültekin'in cenazesi defnedilmek üzere Kütahya'nın Simav ilçesine dualarla uğurlandı.

Cengiz Gültekin'in eşi Çiğdem Gültekin'in Gazi Ortaokulunda Din Kültürü öğretmeni olduğu, Enzel (14) ve Alperen (9) isimlerinde 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Öte yandan paraşüt kazasında hayatını kaybeden öğretmen Cengiz Gültekin'den paraşütle atlayışlar yaptığı görüntüler kaldı. Ayrıca Gültekin'in 2020 yılında görme engelli Bayram Sönmez'in paraşütle atlama hayalini gerçekleştirdiği öğrenildi. Gültekin o anları sosyal medya hesabından paylaştı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Ahmetli Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title