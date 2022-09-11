Otomobiliyle ağaca çarptı, alkolmetre üfletmeyi reddedip polise mukavemet gösterdi

KOCAELİ - Kocaeli'de otomobiliyle ağaca çarpan sürücü alkolmetre üflemeyi reddedince olanlar oldu. Polise mukavemet gösteren şahıs, hastanede de aynı hareketlere devam edince gözaltına alındı.

Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.A. idaresindeki Opel marka plakası öğrenilemeyen araç yol kenarındaki ağaca çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü V.A.'ya alkolmetre üfletti. Alkolmetre üflemeyi reddeden V.A., polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Ekip arabasına bindirilen şahıs, sağlık kontrolü ve kan testi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mukavemet göstermeye hastanede de devam eden şahıs, alkol testi yapılamadan polis merkezine götürüldü. Şahsın o anları anbean kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.