Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Samsun'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı ile Alparslan Bulvarı kesişiminde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ACR 478 plakalı otomobil ile 34 NS 0018 plakalı motosiklet Atatürk Bulvarı'nın Sinop istikameti tarafında kaza yaptı. Kaza sonrasında motosiklet kullanılmaz hale gelirken, motosiklette bulunan 2 erkek şahıs yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil ambulansları ile ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Geçici olarak 1 şeridi trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan otomobil ve motosikletin karayolundan çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title