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Son dakika haberleri: Motosikletli genç ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Motosikletli genç ölümden döndü

Son dakika haberleri: Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobile çarpan motosikletli sürücü ölümden döndü.

Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobile çarpan motosikletli sürücü ölümden döndü.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Karyağmaz Mahallesi yakınlarında saat 19.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karyağmaz'dan anayola çıkış yapan 10 PN 028 plakalı otomobil ile bu esnada Yalıntaş'tan Kayabaşı istikametine seyir halinde bulunan motosiklet çarpıştı.

Aracın sol kapısına vuran genç motosiklet sürücüsü kanlar içinde yola savrulurken, yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazaya karışan sürücüler Ahmet A. ve Ahmet Salih A.'yı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Yalıntaş, 3. Sayfa, Haberler

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