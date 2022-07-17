Son dakika haberleri | Mısır tarlasına giren boğanın boynuz darbesiyle hastanelik oldu Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Kulu ilçesinde mısır tarlasına giren boğayı çıkarmak isteyen 70 yaşındaki adam, boğanın boynuz darbeleriyle yaralanarak hastanelik oldu. Konya'nın Kulu ilçesinde mısır tarlasına giren boğayı çıkarmak isteyen 70 yaşındaki adam, boğanın boynuz darbeleriyle yaralanarak hastanelik oldu. Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Celal K., mısır tarlasına giren boğayı görünce çıkarmak istedi. Bu sırada kızgınlaşan boğanın boynuz darbelerine maruz kalan Celal K., yere düşerek yaralandı. Yakınları tarafından çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Celal K.'nin yapılan tetkiklerinde kaburgalarının kırıldığı belirlendi. Kalbinde pil takılı olduğu öğrenilen Celal K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - KONYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Güzelyayla Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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