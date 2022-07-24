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Son dakika haberleri... Mersin'de trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Mersin'de trafik kazası: 1 ölü

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Mut ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, Mut-Söğütözü Yaylası yolunda meydana geldi. Mustafa Arıcı'nın kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde sürücü Mustafa Arıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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