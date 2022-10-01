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Son dakika haberleri | Mardin'de asfalt şantiyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Son dakika haberleri | Mardin'de asfalt şantiyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberine göre Mardin'in Mazıdağı ilçesinde asfalt şantiyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde asfalt şantiyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mazıdağı ilçesi Mardin- Diyarbakır Karayolunda bulunan Aksu asfalt şantiyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Asfaltta kullanılan kimyasal maddeler kısa sürede alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Mazıdağı Mardin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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