Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Köpeği bıçaklayarak öldürdü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Köpeği bıçaklayarak öldürdü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika 3. sayfa haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bitez Şah Caddesi üzerinde bulunan bir marketin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, köpeğe bıçakla saldırmaya çalışan şahsı fark eden market çalışanları, onu ikna etmeye çalıştı. Elinde bulunan bıçakla market çalışanının da üzerine yürüyen şahıs, çalışanın içeri girmesi ile yön değiştirip mahallenin maskotu olan Boris isimli sokak köpeğine yöneldi. Market çalışanlarının 112 çağrı merkezinden yardım talebi esnasında şahıs önce köpeğin önüne bir şey atarak kendisine doğru gelmesini sağladı, ardından onu bıçakladı. Şahıs kaçarken, can havliyle marketin yan tarafına giden köpekse orada öldü. Mahalle tarafından çok sevilen ve bakılan köpeğin sessiz ve sakin huylu olduğu, bugüne kadar kimseye saldırmadığı öğrenildi.

Şahsın vahşice köpeği bıçakladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye pet ambulansı ölen köpeğin 5 santim bir bıçak darbesi ile yaralandığını ve kan kaybından öldüğünü bildirdi. Gözyaşları içinde pet ambulansa alınan Boris, bulunduğu yerden kaldırdı.

Emniyet güçleri şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title