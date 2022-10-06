Son dakika haberleri! Kavgada başına beyzbol sopası vurulan genç 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki bıçak ve sopalı kavgada yaralanan 9 kişiden 22 yaşındaki genç, hastanedeki 17 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 17 Eylül gecesi Side Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K.K., M.T. ve H.T. ile daha önceden aralarında husumet bulunan S.Y., O.Y., Y.Y., U.C., Y.Y. ve K.H. isimli şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede beyzbol sopası, bıçak, sopa, mermer, demir inşaat terazisi ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüşürken, her iki taraftan kavgaya karışan 9 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların araya girerek ayırmaya cesaret edemediği Kavga, tarafların tamamının yaralanarak yere yığılmalarıyla son buldu. Olayın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Manavgat'taki özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan 22 yaşındaki Hüsnü Turhal verdiği yaşam savaşını 17 gün sonra kaybetti.

Kavga güvenlik kameralarında

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga çevredeki iş yerlerinin kameralarına da yansıdı. Görüntülere iki kişinin beyzbol sopasıyla başına vurduğu gencin elindeki sopayla karşılık vermeye çalışması, aldığı darbeyle yere düşmesi ve koşuşturmalar yansıdı. - ANTALYA