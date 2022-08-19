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Son dakika haberleri | Kavga eden dedeler birbirlerine kemer ile vurdu

Son dakika haberleri | Kavga eden dedeler birbirlerine kemer ile vurdu

Son dakika haberleri... Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki yaşlı adamın kavgası görenleri şok etti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki yaşlı adamın kavgası görenleri şok etti.

Keçiören ilçesi Ataprak Mahallesi'nde yaşanan olayda iki yaşlı adam bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Yaşlı adamlardan birisi pantolon kemeri ile diğerine vurdu. Kavga sırasında yaşlı adamlardan biri yere düşerken, bu sırada bir genç de yaşlı adama saldırdı. Yaşanan kavga bir vatandaş tarafından görüntülendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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