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Son dakika haberleri! Japonya'daki tarihi çarşıda yangın

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Son dakika haberleri! Japonya'daki tarihi çarşıda yangın

Bir son dakika haberine göre - Japonya'daki tarihi çarşıda yangın Japonya'nın Kitakyushu şehrinde tarihi çarşıda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

- Japonya'daki tarihi çarşıda yangın

TOKYO - Japonya'nın Kitakyushu şehrinde tarihi çarşıda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Japonya'nın Fukuoka eyaletindeki Kitakyushu kentinde tarihi çarşıda yangın çıktı. Polis ve itfaiye ekiplerine dün Tanga İchiba adlı alışveriş kompleksindeki bir işletmenin mutfağında yangın çıktığı ihbarı yapıldı. Kısa sürede bölgeye ulaşan 40 itfaiye aracı ve onlarca personel alevleri kontrol altına almak için seferber oldu. Bölgedeki bir sinema salonuna da sıçrayan alevler yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. 100 yıllık çarşının 2 bin metrekarelik bölümünün yangında kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Kitakyushu şehrindeki "Tanga İchiba" adlı çarşıda geçtiğimiz nisan ayında da yangın çıkmış ve 42 iş yeri kullanılamaz hale gelmişti. Yangının gece saatlerinde çıkması nedeniyle can kaybı yaşanmamıştı.

İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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