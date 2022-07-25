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Yolun karşısına geçmeye çalışan nine ve torunu otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

AA - 3. Sayfa
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İzmir'in Tire ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan nine ve torununa otomobil çarptı. İkili olay yerinde hayatını kaybederken jandarma ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

İzmir'de F.C. idaresindeki otomobil, Tire- İzmir kara yolu Mahmutlar Mahallesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Yür ve torunu Buse Ada Yür'e çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

NİNE VE TORUNU HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Sevinç Yür ve torununun kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

AA / Dilek Ayvalı - 3. Sayfa

Jandarma İzmir 3. Sayfa Haberler

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