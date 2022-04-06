Kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi, ormanlık alanda ölü bulundu
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İstanbul'da kayıp olarak aranan 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin Sarıyer'de ormanlık alanda cesedi bulundu. H.E isimli gencin son olarak güvenlik kamerası kayıtlarında, yurda girdikten yarım saat sonra omzunda çantayla kaldığı yerin yanındaki ormanlık alana hızlıca girdiği görülüyor.
Çorum'da yaşayan A.E, İstanbul Teknik Üniversitesinde okuyan oğlu H.E'den haber alamaması üzerine durumu polise bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hastane, eczane, otel gibi yerlerde güncel kaydı bulunmayan H.E'nin kaldığı Bahçeköy Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdunun kamera kayıtlarını inceledi.
Kayıtlarda yurda girdikten yarım saat sonra omzunda çantayla kaldığı yerin yanındaki ormanlık alana hızlıca girdiği görülen H.E'nin bulunması için polislerin yanı sıra AFAD ekipleri ve arama kurtarma köpekleriyle çalışma yürütüldü.
Ekiplerce ormanda bulunan H.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede gencin silahla intihar ettiği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?— Haberler (@Haberler) April 6, 2022