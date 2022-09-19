Son dakika haber! Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü. Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü. Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde Sarımazı Mahallesi, Zafer Caddesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Orman kenarında bulunan evlere doğru ilerleyen yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri yangından önce hızla bir aracın olay yerinden geçtiğini söylediler. Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek araştırma başlattı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sarımazı Belen Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber! Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.