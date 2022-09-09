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Son dakika haberleri... Hatay'da iş yerinden klima motoru hırsızlığında 3 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Hatay'da iş yerinden klima motoru hırsızlığında 3 tutuklama

Son dakika haberler: Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerinden klima motoru, bilgisayar monitörü, kamera kayıt cihazı ve elektrik malzemesi çalan 1'i kadın 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerinden klima motoru, bilgisayar monitörü, kamera kayıt cihazı ve elektrik malzemesi çalan 1'i kadın 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bir iş yerinden toplam 20 bin TL değerinde klima motoru, bilgisayar monitörü, kamera kayıt cihazı ile inşaat yapımında kullanılan elektrik malzemeleri çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden ve Plaka Tanıma Sistemi'nden olayı gerçekleştiren şahısların İ.K., F.A. ve S.Y. olduğunu belirledi. Olayda kullanılan aracı da tespit eden ekipler, 1'i kadın 3 şüpheliyi Armutlu Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakaladı. İkametlerde yapılan aramalarda ele geçirilen hırsızlık malzemeleri sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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