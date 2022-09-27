Son dakika 3. sayfa: Vahşi cinayetin zanlıları tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Vahşi cinayetin zanlıları tutuklandı Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın katil zanlıları Mehmet A. ve Muhabbet T. Tutuklandı. Vahşi cinayetin zanlıları tutuklandı GAZİANTEP - Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın katil zanlıları Mehmet A. ve Muhabbet T. Tutuklandı. Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın katil zanlıları tutuklandı. Adliyeye sevk edilen Mehmet A. ve Muhabbet T. Tutuklanırken Kiraz A. İse serbest bırakıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun Gaziantep 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika 3. sayfa: Vahşi cinayetin zanlıları tutuklandı - Haberler

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