Son dakika 3. sayfa: Vahşi cinayetin zanlıları tutuklandı
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Vahşi cinayetin zanlıları tutuklandı Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın katil zanlıları Mehmet A. ve Muhabbet T. Tutuklandı.
Vahşi cinayetin zanlıları tutuklandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın katil zanlıları Mehmet A. ve Muhabbet T. Tutuklandı.
Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın katil zanlıları tutuklandı. Adliyeye sevk edilen Mehmet A. ve Muhabbet T. Tutuklanırken Kiraz A. İse serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - 3. Sayfa