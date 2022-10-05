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FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile ordudan ihraç edilen binbaşı, İstanbul'da yüklü miktarda para ile yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütüne üye olduğu gerekçesi ile ordudan ihraç edilen Binbaşı G.S., İstanbul'da düzenlenen operasyonda yüklü miktarda para ile yakalandı. Evde yapılan aramada 10 bin euro, 12 bin 440 dolar, 10 bin 870 Sterlin ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi. FETÖ'ye üye olduğu gerekçesi ile ordudan ihraç edilen Binbaşı G.S., İstanbul'da düzenlenen operasyonda yüklü miktarda para ile yakalandı.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile ordudan ihraç edilen binbaşı, İstanbul'da yüklü miktarda para ile yakalandı

EVDEN YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından binbaşı rütbesinde iken ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan G.S. isimli şüpheli, saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada 10 bin euro, 12 bin 440 dolar, 10 bin 870 Sterlin, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

FETÖ üyesi eski asker, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından binbaşı rütbesinde iken ihraç edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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