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Son dakika haber! Fatih'te hana polis baskını: 23 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika gelişmesine göre Fatih'te hana polis baskını: 23 gözaltı Handa yapılan aramada silah ve pala bulundu Fatih'te polis ekipleri tarafından baskın düzenlenen handa 23 kişi gözaltına alındı.

Fatih'te hana polis baskını: 23 gözaltı

Handa yapılan aramada silah ve pala bulundu

İSTANBUL - Fatih'te polis ekipleri tarafından baskın düzenlenen handa 23 kişi gözaltına alındı. Handa yapılan aramalarda silah, pala ve yüklü miktarda para bulundu.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Fatih Cibali Mahallesi'nde bulunan bir han ile ilgili gelen ihbarlar neticesinde arama kararı çıkarttı. Aramalar sırasında koç başı ile kilitli odaların kapılarını kıran ekipler, odalarda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan materyaller ile bir adet silah, bir adet pala ve yüklü miktarda para ele geçirdi. Handa kalan 23 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - 3. Sayfa

Fatih 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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