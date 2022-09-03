AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, ikinci kez gözaltına alındı

AK Partili vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun evdeki görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, gözaltına alındıktan sonra dün serbest bırakılmıştı. Ban'ın ev hapsi kararına yapılan itirazı kabul eden mahkeme, yakalama kararı çıkardı. Tutuklamaya yönelik çıkartılan karar sonrası yakalanan Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesine çıkarılacak.

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker; eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakcı ile ilgili bir rüşvet sarmalı olduğuna ilişkin iddialarda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatırken Sedat Peker'in boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban'ın çektiği Zehra Taşkesenlioğlu'nun evdeki görüntülerini paylaşması ise olay yarattı.

KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Taşkesenlioğlu'nun evdeki görüntülerini Sedat Peker'e vermesi nedeniyle hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ünsal Ban, Muğla'da yakalandı. Ban'ın şoförünün eşi ve baldızının evdeki evrakları yakmaya çalıştıkları sırada yakayı ele verdikleri öğrenildi.

DÜN SERBEST BIRAKILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Ban ve beraberindeki 3 şüpheli, dün sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Ban "konutu terk etmeme", diğer şüpheliler ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İTİRAZ EDİLDİ

Ünsal Ban'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının hemen ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Sunulan itiraz dilekçesinde, Ünsal Ban hakkında 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildiği ancak ikametgahında bulunmayan şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandığına dikkat çekildi. Ban'ın kaçma şüphesinin devam ettiği, bu aşamada adli kontrol şartında bulunan hükümlerin yetersiz kalacağı vurgulanan dilekçede, şüphelinin yeniden tutuklanması talep edildi.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

Bugünse Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın ev hapsi kararına yapılan itirazı kabul etti. Mahkeme, Ünsal Ban hakkında yakalama kararı çıkardı. Tutuklamaya yönelik çıkartılan karar sonrası yakalanan Ban, nöbetçi asliye ceza mahkemesine çıkarılacak.